МВД: Пресечена деятельность криминальных групп

В рамках реализации принципа "Закон и Порядок", обеспечения законности и безопасности граждан Министерством внутренних дел проводится комплекс последовательных оперативных мероприятий, направленных на предупреждение тяжких преступлений, пресечение деятельности криминальных групп и недопущение угроз общественной безопасности.

В сентябре на территории Астаны, Усть-Каменогорска и Алматинской области по подозрению в вымогательстве 40 млн тенге задержаны семь лиц, трое из которых ранее судимые, в том числе за убийство. В ходе обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также несколько единиц дорогостоящих автомобилей.

Аналогичные мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности проведены в Астане, Шымкенте, а также Актюбинской, Атырауской, Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областях.

- В общей сложности по указанным фактам к уголовной ответственности привлекаются более 50 лиц. Из незаконного оборота изъято свыше 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также боеприпасы к ним. Кроме того, благодаря своевременно принятым мерам предотвращено завладение денежными средствами потерпевших на сумму свыше 77 млн тенге.

В настоящее время по уголовным делам проводятся необходимые следственные действия. Одновременно принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Министерство внутренних дел продолжает работу по предупреждению и пресечению преступлений, представляющих угрозу гражданам и общественной безопасности. Особое внимание уделяется своевременному выявлению криминальных групп, пресечению их деятельности и недопущению совершения новых правонарушений.

Принцип "Закон и Порядок" предполагает не только привлечение виновных к ответственности, но и системную профилактику правонарушений, защиту граждан и создание безопасной среды. Работа органов внутренних дел в данном направлении будет продолжена на постоянной основе, - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.