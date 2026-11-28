В целях обеспечения безопасности студентов, предупреждения правонарушений, насилия и травли в учебных заведениях Министерство внутренних дел обратилось к студентам и руководству высших учебных заведений.

- Безопасность студентов - это не просто вопрос общественного порядка. Это вопрос доверия родителей и ответственности учебных заведений. Каждый студент должен чувствовать себя в безопасности - и в стенах университета, и в общежитии.

Позиция Министерства внутренних дел однозначна: в студенческой среде не должно быть места насилию, травле, вымогательству и любым проявлениям нарушений законности. Именно на это сегодня направлена совместная работа полиции, акиматов и руководства высших учебных заведений.

Проводится комплексная работа по предупреждению правонарушений. Только с начала учебного года пресечено 566 правонарушений, в том числе 23 факта мелкого хулиганства, 211 - курения в запрещенных местах, 234 нарушения миграционного законодательства.

За студенческими общежитиями закреплены сотрудники полиции. Усиливаются меры безопасности, обеспечивается пропускной режим, проводится индивидуальная профилактическая работа. Организовано и проведено 207 различных профилактических мероприятий. Это встречи со студентами и преподавателями, лекции и беседы, круглые столы.

В доступных для студентов местах размещены контактные данные участковых инспекторов. В университетах организовано круглосуточное дежурство служб внутренней безопасности.

Но крайне важно, чтобы руководство каждого учебного заведения осознавало свою ответственность за безопасность студентов. Недопустимо замалчивать факты насилия, игнорировать обращения студентов или ставить репутацию учебного заведения выше безопасности молодежи. За каждым сигналом может стоять реальная угроза жизни и здоровью человека.

Отдельно хотим обратиться к студентам. Не позволяйте никому унижать ваше достоинство, запугивать вас или принуждать к противоправным действиям. Если вы стали жертвой или свидетелем насилия, угроз либо вымогательства - незамедлительно обращайтесь в полицию.

В тоже время каждый, кто переступает черту закона, должен понимать, что статус студента не освобождает от ответственности. Каждому противоправному действию будет дана принципиальная правовая оценка. Виновные понесут установленную законом ответственность. При серьезных нарушениях учебные заведения вправе рассмотреть вопрос об отчислении.

Мы должны вместе сформировать в молодежной среде культуру уважения к закону и непринятию любых форм насилия. Принцип Закон и Порядок - это норма поведения, обязательная для каждого, - отметила заместитель председателя комитета административной полиции МВД Куралай Карина.