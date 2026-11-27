Министерством внутренних дел в плановом порядке проводится работа по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов маслихатов.

Всего по стране определено более 10 тысяч избирательных участков.

В рамках подготовительных мероприятий проводится проверка объектов на соответствие требованиям антитеррористической защищенности, организовано взаимодействие с заинтересованными государственными органами и службами.

В день голосования сотрудники полиции обеспечат охрану общественного порядка на избирательных участках и прилегающих территориях.

Основное внимание будет уделено профилактике правонарушений, обеспечению безопасности граждан и созданию условий для свободной и беспрепятственной реализации ими своих избирательных прав.

Вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в период проведения выборов находятся на контроле МВД.