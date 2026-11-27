Ни годы, ни расстояния не освобождают от ответственности. Министерство внутренних дел последовательно реализует принцип неотвратимости наказания. С начала года полицией задержан 1 231 подозреваемый, находившийся в розыске. Кроме того, установлено местонахождение 20 110 без вести пропавших граждан.

4 ноября в Семее сотрудниками полиции задержан 45-летний мужчина, находившийся в розыске по подозрению в систематическом хищении медного концентрата из грузовых поездов, следовавших в Китай. Общая сумма причиненного ущерба превысила 6 млн тенге.

20 ноября в Алматы сотрудниками полиции области Абай задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в вымогательстве 1 млн долларов США с применением насилия у жителя Семея в январе 2020 года.

- Розыскная работа МВД не ограничивается территорией страны. Благодаря взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами с начала года за пределами Казахстана задержано 149 разыскиваемых лиц, - сообщил представитель департамента криминальной полиции МВД Бекзат Кемал.

22 ноября в Санкт-Петербурге задержан 62-летний гражданин Казахстана, подозреваемый в совершении вооруженного разбойного нападения в Уральске еще в 1997 году. По имеющимся данным, мужчина совместно с соучастником, который впоследствии был осужден, проник в жилой дом и с применением насилия завладел имуществом потерпевшей.

20 ноября в Ташкенте задержана 40-летняя гражданка Казахстана, находившаяся в розыске с октября 2025 года по подозрению в совершении разбойного нападения в Караганде. Сумма причиненного ущерба составила 4 млн 350 тыс. тенге.

- МВД продолжает целенаправленную работу по установлению и задержанию разыскиваемых лиц независимо от давности совершения преступлений и места их нахождения. Неотвратимость наказания - один из основополагающих принципов Закона и Порядка, - отметил представитель департамента криминальной полиции МВД Бекзат Кемал.