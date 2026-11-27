В городе Сатпаев сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления за одни сутки выявили 6 фактов нарушения правил благоустройства. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Зафиксированные нарушения касались санитарного состояния города и чистоты общественных территорий. В частности, выявлены факты складирования строительных материалов во дворах жилых домов, а также оставления бытовых отходов в неустановленных местах.

Так, в одном случае строительный песок был высыпан на территории жилого дома, в другом — бытовой мусор оставлен у входа в многоквартирный дом. Подобные действия нарушают чистоту общих территорий и создают неудобства для других жителей.

Отметим, что с начала года с помощью системы видеонаблюдения Центра оперативного управления выявлено порядка 300 фактов нарушения правил благоустройства.

Полиция призывает жителей соблюдать правила благоустройства, размещать строительные материалы и бытовые отходы исключительно в специально отведенных для этого местах.

Чистота города — общая ответственность. Бережное отношение к общественным пространствам и соблюдение установленных правил являются показателем культуры и ответственности каждого жителя.