Департамент полиции области Абай призывает граждан быть бдительными и остерегаться интернет-мошенничества. В настоящее время злоумышленники используют социальные сети, мессенджеры и возможности искусственного интеллекта, применяя различные схемы для завладения денежными средствами и персональными данными граждан.

Одним из наиболее распространенных видов интернет-мошенничества являются звонки от имени "сотрудников банков". В таких случаях злоумышленники сообщают гражданам о якобы возникшей угрозе для денежных средств на их счетах, просят назвать SMS-код и конфиденциальные данные банковской карты либо убеждают перевести деньги на так называемый "безопасный счет". Полиция напоминает, что сотрудники банков никогда не запрашивают подобную конфиденциальную информацию.

В последнее время также распространены случаи мошенничества с использованием фальшивых инвестиционных проектов. Злоумышленники обещают высокий доход за короткий срок и убеждают граждан вкладывать деньги в сомнительные проекты. Чтобы вызвать доверие, они могут использовать изображения известных людей, в том числе поддельные видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Еще один распространенный способ интернет-мошенничества — фишинг. Злоумышленники создают поддельные интернет-страницы, внешне напоминающие официальные сайты банков, государственных учреждений и известных организаций, с целью получения персональных и банковских данных граждан.

Кроме того, мошенники используют интернет-магазины и сайты объявлений. Они предлагают товары по ценам значительно ниже рыночных и требуют внести предоплату. После перевода денег связь с продавцом прекращается, а заказанный товар так и не доставляется. Подобные случаи встречаются также при аренде жилья, покупке автомобилей и другого имущества.

Опасность представляют и мошеннические действия через мессенджеры. Злоумышленники незаконно получают доступ к чужим аккаунтам и от имени их владельцев рассылают сообщения родственникам и знакомым с просьбами срочно перевести деньги, ссылаясь на якобы возникшую сложную ситуацию. Получив подобное сообщение, прежде чем переводить деньги, необходимо связаться с человеком напрямую и проверить достоверность информации.

Мошенники также могут представляться сотрудниками курьерских и служб доставки. Они предлагают перейти по специальной ссылке для оплаты доставки посылки или подтверждения заказа. В результате перехода по таким ссылкам персональные данные граждан и сведения о банковских картах могут попасть в руки злоумышленников.

Кроме того, распространены случаи обмана с использованием фальшивых розыгрышей, призов и различных акций. Мошенники сообщают гражданам о якобы выигранном ценном подарке, а для его получения требуют предварительно оплатить налог, комиссию или доставку.

Полиция также предупреждает о схемах мошенничества, связанных с незаконным использованием персональных данных для оформления кредитов на имя граждан без их ведома и согласия, а также с так называемым романтическим мошенничеством. В последнем случае злоумышленники знакомятся с людьми в социальных сетях, входят в доверие, а затем под различными предлогами просят перевести им деньги.

Для предупреждения подобных преступлений сотрудники полиции рекомендуют никому не сообщать SMS-коды, PIN-коды, CVV-коды банковских карт и пароли. Также важно не переходить по подозрительным ссылкам, полученным от незнакомых лиц, не передавать персональные данные посторонним и не доверять предложениям, обещающим легкий заработок и высокий доход за короткий срок.

Если гражданин стал жертвой интернет-мошенничества, необходимо незамедлительно обратиться в банк и принять меры по блокировке банковской карты и операций по счету. После этого следует подать заявление в полицию, а также сохранить переписки с мошенниками, номера телефонов и квитанции, подтверждающие переводы денежных средств.

Полиция предупреждает, что мошенники зачастую намеренно торопят граждан, запугивают их или пытаются завоевать доверие. Поэтому важно тщательно проверять любую сомнительную информацию и соблюдать меры предосторожности при совершении финансовых операций.