Министерство внутренних дел расширяет взаимодействие с цифровыми платформами в рамках противодействия наркопреступности.

26 ноября МВД и Яндекс Go подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на предупреждение незаконного оборота наркотиков и недопущение вовлечения граждан в преступную деятельность.

Договоренности предусматривают использование возможностей цифровой платформы для информирования водителей, курьеров и пользователей сервиса об уголовной ответственности за распространение наркотиков, в том числе за их перевозку.

Для этого будут задействованы push-уведомления, профилактические видеоролики и информационные материалы непосредственно в приложении.

МВД продолжает консолидировать усилия государства, бизнеса и общества в борьбе с наркопреступностью. Особый приоритет - защита молодежи от вовлечения в наркобизнес и формирование в обществе нулевой терпимости к любым проявлениям наркопреступности.