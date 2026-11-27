В гимназии №45 имени Б. Момышұлы города Тараза состоялась профилактическая встреча с участниками отряда "Жас сақшы", направленная на предупреждение наркоправонарушений, повышение правовой грамотности подростков и формирование ответственного отношения к собственному здоровью и будущему.

В мероприятии приняли участие сотрудники управления по противодействию наркопреступности и Кинологической службы департамента полиции Жамбылской области, а также представители КГУ "Молодежный ресурсный центр" отдела внутренней политики акимата города Тараза. Встреча была организована в рамках реализации принципов "Закон и порядок" и "Адал азамат".

В ходе беседы сотрудники полиции разъяснили школьникам опасность употребления и распространения наркотических средств, рассказали о правовых последствиях подобных правонарушений и ответственности за противоправные действия. Особое внимание уделили умению противостоять негативному влиянию, критически оценивать сомнительные предложения и делать осознанный выбор в пользу здорового и безопасного образа жизни.

В поддержку антинаркотической инициативы участникам отряда "Жас сақшы" вручили футболки и бейсболки с надписью "Будущее без наркотиков".

Ярким моментом встречи стало показательное выступление сотрудников Кинологической службы. Служебные собаки продемонстрировали навыки обнаружения наркотических и взрывчатых веществ, поиска пропавших людей, а также задержания условных правонарушителей. Практическая часть вызвала живой интерес у школьников и позволила им ближе познакомиться с особенностями работы кинологов.

Подобные встречи помогают не только повысить правовую грамотность подростков, но и на конкретных примерах показать важность законопослушного поведения, личной ответственности и осознанного выбора.