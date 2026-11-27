Во время патрулирования улиц города сотрудники полиции остановили автомобиль Changan. При проверке документов выяснилось, что водитель не имел права управления транспортными средствами, поскольку ранее водительское удостоверение не получал.

Нарушитель привлечен к административной ответственности. Однако после принятых мер водитель закрыл автомобиль на ключ и покинул место остановки, не выполнив требование о водворении транспортного средства на специализированную стоянку.

В связи с этим сотрудники полиции вызвали эвакуатор. Автомобиль был погружен и доставлен на специализированную стоянку.

Полиция напоминает: управление транспортным средством без соответствующего права влечет ответственность, предусмотренную законодательством.