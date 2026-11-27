Водителя, управлявшего автомобилем без прав, привлекли к ответственности в Жамбылской области
Во время патрулирования улиц города сотрудники полиции остановили автомобиль Changan. При проверке документов выяснилось, что водитель не имел права управления транспортными средствами, поскольку ранее водительское удостоверение не получал.
Нарушитель привлечен к административной ответственности. Однако после принятых мер водитель закрыл автомобиль на ключ и покинул место остановки, не выполнив требование о водворении транспортного средства на специализированную стоянку.
В связи с этим сотрудники полиции вызвали эвакуатор. Автомобиль был погружен и доставлен на специализированную стоянку.
Полиция напоминает: управление транспортным средством без соответствующего права влечет ответственность, предусмотренную законодательством.