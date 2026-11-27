Для оперативного реагирования на обращения граждан и повышения уровня общественной безопасности в столице функционируют 40 специальных кнопок вызова полиции “SOS”.

Устройства установлены в наиболее посещаемых общественных местах, где ежедневно бывает большое количество людей.

Каждый сигнал, поступивший через систему “SOS”, автоматически передается в Центр оперативного управления. После получения сообщения диспетчеры организуют реагирование, направляя к указанному месту ближайший патрульный экипаж.

С начала текущего года с помощью данных устройств зарегистрировано 31 обращение. Каждое из них было отработано полицейскими, а заявителям оказана необходимая помощь.

Один из таких случаев связан с обнаружением оставленного без присмотра чемодана. Мужчина воспользовался кнопкой “SOS” и сообщил о подозрительном багаже. Прибывшие на место полицейские провели проверку, установили владельца чемодана и вернули ему имущество.

Полиция призывает граждан при необходимости пользоваться кнопками экстренного вызова “SOS” и незамедлительно сообщать о происшествиях.