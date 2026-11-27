В Западно-Казахстанской области в рамках реализации принципа “Закон и порядок” усилена работа по предупреждению и профилактике краж скота и раскрытию подобных преступлений.

С 20 по 22 ноября текущего года на территории области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие “Правопорядок”.

В ходе мероприятия сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции ЗКО совместно с полицейскими Бокейординского района провели масштабные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие краж скота.

В результате задержана преступная группа из четырех человек, подозреваемых в совершении 6 эпизодов скотокрадства. С санкции суда подозреваемые взяты под стражу.

В настоящее время полицейские установили причастность подозреваемых к краже 148 лошадей общей стоимостью более 86 миллионов тг. По уголовному делу продолжаются следственные действия.

Иная информация согласно ст. 201 УПК РК к разглашению не подлежит.

В соответствии с действующим законодательством за кражи скота предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Полиция на системной основе продолжает работу по предупреждению подобных преступлений, их раскрытию и привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с законом.