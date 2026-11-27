МВД обратилось к водителям и пешеходам в связи с ухудшением погодных условий
В связи с ухудшением погодных условий МВД призывает водителей и пешеходов соблюдать повышенные меры безопасности.
- Уважаемые граждане! По данным Казгидромета, с 26 ноября в ряде регионов страны ожидается ухудшение погодных условий: дождь, снег, усиление ветра и гололед. В таких условиях снижается видимость, увеличивается тормозной путь и ухудшается управляемость автомобиля. Все это повышает риск дорожно-транспортных происшествий.
Призываем водителей быть предельно внимательными! Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию и соблюдайте боковой интервал. Избегайте резких маневров и торможений. Заранее планируйте маршрут с учетом прогноза погоды. При неблагоприятных погодных условиях воздержитесь от загородных поездок.
Напоминаем, что с 1 декабря по 28 февраля запрещается эксплуатация транспортных средств без зимних шин. Они должны быть установлены на всех колесах автомобиля.
Особую осторожность необходимо проявлять и пешеходам. Помните, что на скользкой дороге водитель не может мгновенно остановить автомобиль. Перед выходом на проезжую часть убедитесь, что водитель вас заметил и уступает дорогу. При переходе дороги не отвлекайтесь на телефон, снимайте наушники и не ограничивайте обзор капюшоном.
Сотрудникам полиции поручено оказывать необходимую помощь гражданам, оказавшимся в трудной ситуации на дорогах.
Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите себя и своих близких! - отметил начальник управления комитета административной полиции МВД Архат Тулегенов.