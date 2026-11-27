В связи с ухудшением погодных условий МВД призывает водителей и пешеходов соблюдать повышенные меры безопасности.

- Уважаемые граждане! По данным Казгидромета, с 26 ноября в ряде регионов страны ожидается ухудшение погодных условий: дождь, снег, усиление ветра и гололед. В таких условиях снижается видимость, увеличивается тормозной путь и ухудшается управляемость автомобиля. Все это повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Призываем водителей быть предельно внимательными! Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию и соблюдайте боковой интервал. Избегайте резких маневров и торможений. Заранее планируйте маршрут с учетом прогноза погоды. При неблагоприятных погодных условиях воздержитесь от загородных поездок.

Напоминаем, что с 1 декабря по 28 февраля запрещается эксплуатация транспортных средств без зимних шин. Они должны быть установлены на всех колесах автомобиля.

Особую осторожность необходимо проявлять и пешеходам. Помните, что на скользкой дороге водитель не может мгновенно остановить автомобиль. Перед выходом на проезжую часть убедитесь, что водитель вас заметил и уступает дорогу. При переходе дороги не отвлекайтесь на телефон, снимайте наушники и не ограничивайте обзор капюшоном.

Сотрудникам полиции поручено оказывать необходимую помощь гражданам, оказавшимся в трудной ситуации на дорогах.

Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите себя и своих близких! - отметил начальник управления комитета административной полиции МВД Архат Тулегенов.