19 ноября 2026 года в Казани состоялось 28-е заседание Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (КСОПН ОДКБ).

В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также Росфинмониторинга и Секретариата ОДКБ.

В ходе заседания участники обсудили текущую наркоситуацию на пространстве ОДКБ, прогнозы ее развития на 2027 год, а также итоги совместной работы по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Особое внимание уделено результатам субрегиональных антинаркотических операций "Канал - Янтарный берег" и "Канал - Каспийский маяк", проведенных в 2026 году в Калининграде и Алматы.

Кроме того, рассмотрены вопросы совершенствования практических мер по пресечению незаконного производства и распространения наркотиков, их контрабанды, легализации доходов от наркобизнеса, а также повышения эффективности международной антинаркотической операции "Канал".

По итогам заседания утвержден План совместной работы на 2027 год и подписаны итоговые документы.

Принятые решения направлены на дальнейшее укрепление межгосударственного взаимодействия, консолидацию усилий в борьбе с наркопреступностью и повышение эффективности противодействия наркоугрозам на пространстве ОДКБ.