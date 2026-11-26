Новогодние салюты и петарды создают праздничное настроение, но при неправильном использовании могут привести к травмам и пожарам. Чтобы не допустить несчастных случаев и незаконной торговли, в Восточно-Казахстанской области проводится первый этап ОПМ "Пиротехника".

Полицейские проверяют магазины и другие точки продажи пиротехники. Особое внимание уделяется наличию лицензий и сертификатов, а также соблюдению требований к хранению и реализации продукции.

На сегодняшний день проверены 4 юридических лица, имеющих лицензии на продажу пиротехники. Также проведено 75 мероприятий по установлению оптовых поставщиков несертифицированной продукции. Нарушений не выявлено.

Параллельно ведется профилактическая работа с детьми. Сотрудники полиции совместно с представителями ДЧС провели 230 лекций в школах и других организациях образования, напомнив учащимся об опасности самостоятельного использования пиротехники и правилах пожарной безопасности.

Полиция призывает жителей покупать фейерверки и петарды только в специализированных торговых точках с необходимыми разрешительными документами. Не приобретайте такую продукцию с рук и на стихийных рынках. Перед запуском обязательно изучите инструкцию и соблюдайте меры безопасности.