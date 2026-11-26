Сегодня в Западно-Казахстанской области выпал первый снег, что привело к резкому ухудшению погодных условий. На дорогах образовалась гололедица, существенно осложнившая движение транспорта.

В сложившихся условиях сотрудники патрульной полиции продолжали нести службу, обеспечивая безопасность дорожного движения и проводя профилактическую работу с водителями. Во время патрулирования автодороги Уральск — Актобе вблизи села Барбастау к ним обратился водитель автомобиля Chevrolet Cobalt.

Мужчина сообщил, что в салоне автомобиля находится девушка без сознания. Из-за неблагоприятных погодных условий и сложной дорожной обстановки доставить ее в больницу самостоятельно не удается. По словам обратившихся, скорая медицинская помощь уже была вызвана, однако погодные условия затрудняли оперативный приезд медицинской бригады.

Осознавая серьезность ситуации и необходимость незамедлительно оказать помощь, полицейские оперативно приняли меры для доставки девушки в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции Сагындык Умбаев и Ансар Маратов незамедлительно разместили девушку в служебном автомобиле и совместно с сопровождавшим ее сельским фельдшером доставили в медицинское учреждение города Уральска. Там пациентку передали медицинским работникам для оказания необходимой помощи.

В настоящее время состояние девушки стабильное, она получает необходимое лечение.

Этот случай в очередной раз подтверждает, что деятельность сотрудников полиции не ограничивается обеспечением общественного порядка и безопасности дорожного движения. В обстоятельствах, требующих незамедлительного реагирования, они готовы прийти на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации.