Инцидент произошел на автодороге Кокшетау – Красный Яр. Водитель одного из автомобилей, почувствовав резкое ухудшение самочувствия, стал подавать сигналы дальним светом фар, пытаясь привлечь внимание окружающих.

Несмотря на дождливую погоду и ограниченную видимость, патрульный экипаж в составе Ербақыта Жұмажан и Бексұлтана Рахымбека заметил необычные сигналы автомобиля и незамедлительно остановился, чтобы выяснить, что произошло.

Подойдя к машине, полицейские увидели, что водителю стало плохо с сердцем: он держался за грудь и с трудом стоял на ногах. Оценив ситуацию, сотрудники полиции приняли решение срочно доставить его в городскую больницу.

Мужчину разместили в патрульном автомобиле, а один из полицейских пересел за руль его личной машины, чтобы также доставить ее к медицинскому учреждению.

С соблюдением необходимых мер безопасности сотрудники оперативно добрались до больницы и передали мужчину медицинскому персоналу для оказания помощи.

Позже в адрес полицейских поступила благодарность от самого гражданина. Он отметил их внимательность, оперативность и неравнодушие.

Этот случай еще раз напоминает: служба полиции — это не только обеспечение правопорядка и безопасности, но и готовность прийти на помощь человеку в критической ситуации. Иногда несколько минут и своевременное решение могут иметь решающее значение.