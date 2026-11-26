В Жетысайском районе для учащихся класса "Жас сақшы" организовали познавательную экскурсию, в ходе которой школьники смогли ближе познакомиться с деятельностью полиции. 30 учащихся школы-гимназии имени М. Горького посетили районный отдел полиции.

Встречу с ребятами провел заместитель начальника отдела полиции Сержан Оспанов. Он рассказал школьникам об основных направлениях деятельности полиции, обеспечении общественной безопасности, профилактике правонарушений, а также об ответственности за поддержание правопорядка.

В ходе экскурсии учащиеся узнали о различных аспектах работы полицейских. В Центре оперативного управления им показали, как с помощью камер видеонаблюдения осуществляется контроль за общественным порядком.

Также школьники ознакомились с особенностями работы изолятора временного содержания. Криминалисты рассказали и показали, как выявляют, собирают и исследуют улики на местах происшествий.

Школьники активно задавали вопросы сотрудникам полиции и получили ответы, позволившие им понять специфику деятельности полиции.

Подобные познавательные встречи — это не просто экскурсии, а возможность для подрастающего поколения ближе познакомиться с работой полиции, осознать значимость закона и правопорядка.