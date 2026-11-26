В столице сотрудники туристской полиции не только обеспечивают общественную безопасность, но и оказывают всестороннюю помощь гостям города.

Во время очередного дежурства сотрудник туристской полиции оказал помощь супружеской паре туристов, прибывших из Индии. Свободно общаясь с иностранными гостями на английском языке, полицейский ответил на интересующие их вопросы, связанные с пребыванием в городе, а также подробно рассказал о достопримечательностях столицы, ее историко-культурных и архитектурных объектах.

Чтобы гости могли лучше познакомиться с Астаной и провести время в столице максимально комфортно и интересно, сотрудник предоставил им специальную карту туристических маршрутов, а также подарил туристическую SIM-карту для бесперебойного доступа к связи и интернету.

Кроме того, узнав о желании туристов посетить Главную мечеть, полицейский уточнил необходимый адрес, вызвал для них такси и позаботился о том, чтобы гости без каких-либо затруднений добрались до места назначения.

Впечатленные вниманием, отзывчивостью и всесторонней помощью сотрудника туристской полиции, иностранные гости выразили ему искреннюю благодарность за проявленную заботу и гостеприимство.

Туристская полиция — это не только служба, обеспечивающая безопасность, но и важное звено в формировании первого положительного впечатления иностранных гостей о Казахстане.

Порой одно доброе слово, своевременно оказанная помощь и искреннее внимание способны сформировать благоприятное мнение о целой стране.