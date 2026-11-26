В Алматы состоялась встреча молодых сотрудников полиции с их наставниками. В мероприятии приняли участие начальник ДП города Алматы Айдын Кабдулдинов, ветераны органов внутренних дел и молодые стражи порядка.

Главная цель встречи — укрепление преемственности поколений, передача служебного опыта и содействие профессиональной адаптации сотрудников, недавно поступивших на службу в органы внутренних дел.

Сегодня в департаменте полиции Алматы служат 535 молодых сотрудников. За каждым из них закреплены опытные наставники, которые помогают освоить специфику работы, разобраться в служебных обязанностях и сформировать необходимые профессиональные качества.

Обращаясь к участникам встречи, Айдын Кабдулдинов подчеркнул, что первые годы службы имеют особое значение для становления сотрудника полиции.

— Полиция — это не просто профессия, а служба, требующая высокой ответственности, дисциплины, мужества и уважения к людям. Молодые сотрудники должны помнить: полицейская форма — это большая честь, но быть ее достойным — еще большая ответственность. Каждое решение должно основываться на законе, а каждое действие — на совести и профессиональном долге. Уверен, что опыт и личный пример старших коллег помогут молодому поколению стать достойными офицерами, способными оправдать доверие общества, — отметил Айдын Кабдулдинов.

В ходе встречи своими профессиональными историями, опытом и рекомендациями поделились наставники и ветераны органов внутренних дел. Молодые сотрудники, в свою очередь, рассказали о первых шагах в службе, возникающих трудностях и планах на будущее.

Отдельным событием стала церемония награждения сотрудников, которые активно участвуют в наставнической работе и вносят значительный вклад в профессиональное становление молодых коллег. Им вручили благодарственные письма.

Подобные встречи направлены на укрепление института наставничества, формирование профессиональной культуры и воспитание нового поколения полицейских, для которых верность присяге, законность и служение обществу станут главными принципами работы.