Выход бесконтрольно пасущегося скота на проезжую часть представляет серьезную угрозу жизни и здоровью водителей и пассажиров. Сотрудники ДП Атырауской области назвали участки автодорог, где наиболее высок риск дорожно-транспортных происшествий с участием домашних животных, и призвали водителей быть предельно внимательными.

С начала года на территории области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием скота.

Особую опасность представляют автодороги Курмангазинского, Исатайского и Макатского районов, а также участки вблизи населенных пунктов Сагиз и Доссор. В частности, повышенный риск выхода скота на проезжую часть отмечается на следующих участках трассы Атырау — Астрахань:

635-й километр — село Байшака;

673-й километр — село Х. Ергалиева;

710-й километр — село Жанаталап;

775-й километр — село Зинеден;

797-й километр — граница Курмангазинского района;

820-й километр — район разъезда № 8;

879-й километр — село Куйген.

Департаментом полиции принимается комплекс мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Совместно с компанией NCOC организована работа по оснащению домашних животных световозвращающими лентами. На опасных участках установлены 72 световых предупреждающих знака, из которых 50 — на дорогах областного значения, 22 — на дорогах республиканского значения.

Совместно с представителями крестьянских хозяйств, местными исполнительными органами и администрациями сельских округов проводится разъяснительная работа с владельцами скота. Им напоминают о необходимости контролировать домашних животных и не допускать их выхода на проезжую часть.

Кроме того, в придорожных кафе, ресторанах и других объектах размещены специальные QR-коды, отсканировав которые водители могут ознакомиться с информацией об опасных участках автодорог и мерах предосторожности.

Полиция призывает водителей снижать скорость при приближении к населенным пунктам и местам выпаса скота, а также внимательно следить за обочинами. При появлении животных на дороге необходимо плавно снижать скорость, избегая резких маневров.

Владельцам скота напоминают о необходимости не оставлять домашних животных без присмотра и не допускать их выхода на автодороги.