С наступлением зимы дорожная обстановка становится более сложной. Снегопады, гололед, метель и резкие перепады температуры могут не только затруднить движение, но и стать причиной непредвиденных ситуаций на дороге. В связи с этим ДП Актюбинской области напоминает водителям о необходимости заранее подготовить автомобиль к зимнему сезону и проверить наличие необходимых вещей в салоне и багажнике.

Особенно важно позаботиться об этом автомобилистам, которые планируют дальние поездки или выезд за пределы города.

Что должно быть в автомобиле зимой?

Полицейские рекомендуют каждому водителю иметь при себе необходимый зимний набор:

Теплая одежда и одеяло — на случай вынужденной остановки или длительного ожидания помощи.

Заряженный телефон и пауэрбанк — для связи с экстренными службами.

Фонарик с запасными батарейками — пригодится в темное время суток.

Буксировочный трос — может понадобиться, если автомобиль застрянет в снегу.

Складная лопата — позволит расчистить снег вокруг колес.

Щетка и скребок для очистки стекол — необходимы для обеспечения хорошей видимости.

Знак аварийной остановки и светоотражающий жилет — для обозначения автомобиля при вынужденной остановке.

Аптечка и огнетушитель — обязательные элементы безопасности.

Кроме того, перед выездом необходимо проверить техническое состояние автомобиля: аккумулятор, тормозную систему, световые приборы, стеклоочистители, уровень технических жидкостей и состояние зимних шин.

Полицейские советуют заранее изучать прогноз погоды и дорожную обстановку, выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию. В условиях гололеда и плохой видимости следует избегать резких маневров и необоснованных обгонов.

Если погодные условия резко ухудшились, лучше отложить поездку до их стабилизации. При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге необходимо обращаться за помощью по номерам "102" или "112".

Полиция подчеркивает: зимняя безопасность начинается еще до выезда из дома. Своевременная подготовка автомобиля и соблюдение правил дорожного движения помогут избежать неприятностей и сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.