Министерством внутренних дел продолжается работа по усилению мер обеспечения правопорядка, в том числе по изъятию оружия из незаконного оборота.

С начала года из незаконного оборота изъято более 2 200 единиц различного оружия, в том числе 190 единиц криминального оружия, из которых 162 похищены в ходе январских событий.

С 20 по 22 ноября проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". За три дня мероприятия изъято 188 единиц огнестрельного оружия, в том числе 17 нарезных, 125 гладкоствольных и 46 единиц иного оружия, а также более 500 боеприпасов различного калибра и восемь гранат.

- К примеру, 20 ноября в Туркестанской области сотрудниками полиции у жителя Сарыагашского района обнаружены и изъяты нарезная винтовка, обрез гладкоствольного ружья, пневматическая винтовка, сигнальный пистолет и 28 патронов различного калибра.

Работа в данном направлении будет продолжена, - отметил представитель департамента криминальной полиции МВД Бекзат Кемал.