В Атырауской области сотрудниками полиции пресечен незаконный канал изготовления и сбыта поддельных служебных удостоверений государственных органов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий изъято более 800 фальшивых удостоверений и оборудование, предположительно использовавшееся для их изготовления.

- Все началось 23 ноября с остановки полицейскими автомобиля Lexus 470, в котором находились четверо мужчин. При осмотре транспортного средства обнаружены предмет, внешне схожий с макетом пистолета, и служебное удостоверение сотрудника КНБ. Проверка показала, что документ является поддельным.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на предполагаемого изготовителя фальшивых документов - 39-летнего жителя Атырауской области, - сообщила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек.

При обыске по месту жительства мужчины изъяты 803 поддельных служебных удостоверения различных государственных органов, в том числе:

606 - КНБ

95 - МВД

47 - органов государственных доходов

46 - прокуратуры

9 - антикоррупционной службы

Кроме того, изъяты 367 эмблем КНБ, печать, компьютерная техника, принтер, жесткий диск и другие предметы, предположительно использовавшиеся для изготовления поддельных документов.

По предварительным данным, подозреваемый занимался сбытом фальшивых удостоверений. Установлено, что один из мужчин, находившихся в остановленном автомобиле, приобретал у него такие документы.

- В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, возможные соучастники и лица, приобретавшие поддельные удостоверения.

Своевременные и последовательные действия полиции позволили предотвратить дальнейшее распространение сотен фальшивых удостоверений, которые могли быть использованы для совершения преступлений.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, - отметила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек.