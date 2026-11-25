С 18 по 24 ноября полиция зарегистрировала 1 078 нарушений ПДД в ВКО.

Наиболее частыми стали несоблюдение требований по использованию ремней безопасности — 509 фактов и нарушение правил маневрирования — 301 факт. Также зафиксировано 89 случаев создания аварийной обстановки и 18 случаев выезда на встречную полосу.

За неделю выявлено 26 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, и 58 человек, севших за руль без права управления либо после его лишения. Еще 46 фактов связаны с незаконным переоборудованием транспорта.

Полиция предупреждает: пренебрежение правилами дорожного движения может обернуться трагедией. Опасные маневры, управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от ремня безопасности ставят под угрозу не только жизнь самого водителя, но и жизнь и здоровье окружающих.

Соблюдение ПДД — не формальность, а необходимое условие безопасности на дорогах.