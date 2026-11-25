В Восточно-Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова состоялась диалоговая площадка "Будущее без наркотиков", объединившая около 150 студентов. Участники обсудили, как молодежь вовлекают в наркобизнес, какие уловки используют вербовщики и чем может обернуться желание быстро заработать.

Организаторами выступили сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО совместно с фондом Esbol qory и КГУ "Молодежный ресурсный центр".

Перед участниками выступил Сагатбек Малтугелов. Он рассказал о современных схемах вербовки, уголовной ответственности за наркопреступления и рисках, с которыми сталкиваются молодые люди. Особое внимание уделили несовершеннолетним: с начала года полицейские задержали 6 подростков, в том числе студентов, причастных к наркопреступлениям.

Также студентам показали короткометражный фильм "Не книжная закладка", раскрывающий последствия вовлечения в незаконный оборот наркотиков.

Иногда одно предложение о легком заработке может обернуться потерей гораздо большего. Поэтому так важно уметь распознавать опасность и делать осознанный выбор.