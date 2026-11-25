Сотрудники департамента полиции области Абай проводят системные проверки, направленные на развитие дорожной инфраструктуры общеобразовательных учреждений и обеспечение безопасности учащихся на дорогах.

В рамках данной работы проведено 300 проверок. По выявленным недостаткам в адрес организаций, занимающихся содержанием дорог, направлено 295 предписаний об их устранении.

В результате принятых мер на сегодняшний день в области осталось всего 5 учреждений, не обеспеченных необходимой дорожной инфраструктурой. Работа по устранению недостатков в этих учреждениях продолжается. Вопрос находится на постоянном контроле департамента полиции.

Главная цель полицейских — обеспечить безопасный путь детей в школу и обратно, упорядочить дорожное движение вблизи школ и повысить ответственность водителей и пешеходов.

Безопасность детей — наша общая задача!

Будьте внимательны на дороге, вместе защитим детей!