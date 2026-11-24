Благодаря бдительности сотрудников полиции в Павлодаре удалось своевременно предупредить семью с ребенком об опасности возгорания в частном доме.

Сотрудники полиции Даурен Камзин и Болат Бекмагамбет, находясь на маршруте патрулирования, заметили густые клубы дыма, поднимавшиеся из частного жилого дома.

Полицейские сразу поняли, что медлить нельзя. Установив дом, из которого шел дым, они перелезли через ограждение и поспешили внутрь, чтобы проверить, есть ли в помещении люди. Их опасения подтвердились: в доме находились двое взрослых и ребенок. Взрослые спали и даже не подозревали, что в их доме произошло возгорание.

Сотрудники полиции разбудили жильцов, сообщили им об опасности и незамедлительно вызвали пожарную службу. Благодаря их оперативным действиям семья была своевременно предупреждена об угрозе.

В этой ситуации решающими стали не только профессиональная подготовка, но и человеческая ответственность. Полицейские не ограничились обнаружением задымления, а сделали все необходимое, чтобы люди не остались один на один с опасностью.