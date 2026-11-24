Обеспечение безопасности граждан и поддержание правопорядка — это ежедневная работа полиции.

Для предупреждения преступлений и оздоровления оперативной обстановки МВД регулярно проводит оперативно-профилактические мероприятия как по всей стране, так и в отдельных регионах.

Это плановая работа, которая ведется постоянно, независимо от текущей криминогенной ситуации.

С 20 ноября по всей стране проводится очередное оперативно-профилактическое мероприятие “Правопорядок”. Его главная цель — профилактика правонарушений, предупреждение преступлений, своевременное выявление угроз безопасности граждан и пресечение противоправных действий.

Благодаря совместным усилиям государственных органов, общества и самих граждан в последнее время в стране устойчиво отмечается снижение преступности. Большинство наших граждан соблюдают Закон и ответственно относятся к общественному порядку. Вместе с тем остаются и те, кто сознательно нарушает закон, в том числе повторно, несмотря на ранее принятые меры ответственности.

К примеру, в Петропавловске полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился 38-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав. Несмотря на решение суда, он вновь сел за руль, проигнорировав установленный запрет. По решению суда нарушитель подвергнут административному аресту.

В Алматы полицейские задержали местного жителя, у которого обнаружили целый арсенал: нарезную винтовку, пистолет, боеприпасы и три ножа. Также изъяты макеты различных видов оружия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

В этом же городе сотрудники полиции обнаружили в заброшенном доме охотничье ружье, числившееся утерянным еще с 2022 года. Вместе с ним находились 30 патронов и светозвуковая граната. Все изъято, начато досудебное расследование.

Отдельное внимание уделяется противодействию незаконному обороту наркотиков.

В Карагандинской области полицейские задержали 47-летнего мужчину при получении международной посылки с препаратами. При последующих обысках изъято 480 таблеток, поступивших из Польши, Индии и Германии. В части препаратов обнаружено психотропное вещество модафинил в особо крупном размере. Установлено, что препараты заказывались через интернет. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.

В Мангистауской области при проверке автомобиля полицейские обнаружили пакеты с веществом, предположительно являющимся марихуаной. В ходе дальнейших мероприятий на одной из баз была обнаружена еще одна партия наркотиков. Общий вес изъятого составил около 130 кг. Проводится расследование.

Продолжается работа и по розыску лиц, скрывающихся от правосудия.

В Алматы задержан гражданин Кыргызстана, находившийся в межгосударственном розыске по подозрению в мошенничестве. По материалам дела, он причастен к незаконной продаже земельного участка, в результате чего потерпевшим причинен ущерб на сумму 125 тысяч долларов США. Разыскиваемый водворен в изолятор временного содержания.

Кроме того, в Объединенных Арабских Эмиратах по запросу МВД Казахстана задержана гражданка нашей страны, подозреваемая в мошенничестве. По версии следствия, она под предлогом закупки и доставки товаров из Китая завладела деньгами потерпевшей и ее родителей на общую сумму 24 млн тг. В настоящее время подозреваемая находится под стражей.

МВД подчеркивает: для законопослушных граждан полиция всегда остается надежной опорой и защитой. В отношении же тех, кто сознательно нарушает Закон, будут применяться строгие меры в рамках Закона. Никакой вседозволенности и безнаказанности быть не должно.

Закон и порядок — едины для всех. И обеспечивать их соблюдение МВД будет последовательно и принципиально.

— Уважаемые граждане! Призываем вас соблюдать Закон, уважать права окружающих и не оставаться равнодушными к правонарушениям. Помните, безопасность начинается с каждого из нас. А Закон и порядок — наша общая ответственность, — отметили в МВД.