Они десятилетиями обеспечивали безопасность на дорогах Карагандинской области, а сегодня уже на пенсии. Но даже после завершения службы ветераны дорожной полиции продолжают следить за ситуацией на трассах и переживать за тех, кто ежедневно выходит на дежурство.

Накануне зимнего сезона они встретились с действующими сотрудниками патрульной полиции Карагандинской области, чтобы поделиться опытом и напомнить о главном — за каждым служебным решением стоит человеческая жизнь.

Встреча началась с утреннего развода личного состава батальона патрульной полиции. Затем ветераны, в разные годы занимавшие руководящие должности в дорожной полиции, обсудили с молодыми коллегами наиболее актуальные вопросы обеспечения безопасности на дорогах республиканского и областного значения.

Главная тема разговора — предстоящая зима. Снегопады, гололед, метели и ограниченная видимость ежегодно становятся серьезным испытанием как для водителей, так и для сотрудников полиции. В таких условиях особенно важны усиленное патрулирование, профилактика аварийности и готовность прийти на помощь людям, оказавшимся в снежном плену.

Ветеран органов внутренних дел Николай Калашников, имеющий за плечами многолетний опыт службы, обратился к молодым патрульным с напутственными словами.

— Работа патрульной полиции всегда была и остается непростой. Вы несете службу и в летнюю жару, и в зимние морозы, в метель и непогоду. Хотя я уже на пенсии, продолжаю следить за вашей работой. Впереди один из самых ответственных периодов. Зимой увеличивается риск ДТП, люди нередко оказываются заблокированными в снежных заносах. Поэтому важно усилить присутствие полицейских нарядов на дорогах, не оставлять без внимания тех, кто нуждается в помощи, и прежде всего заниматься профилактикой. Иногда своевременное предупреждение или помощь на трассе могут спасти человеческую жизнь, — отметил Николай Калашников.

В свою очередь, начальник управления административной полиции Багдат Какимов подчеркнул, что опыт ветеранов имеет особую ценность для действующих сотрудников, а обеспечение безопасности на трассах требует системной работы.

В Карагандинской области уже принимаются дополнительные меры. С прошлого года увеличено количество полицейских нарядов на автодорогах, а в зимний период сотрудники батальона патрульной полиции переходят на усиленный режим несения службы на трассах республиканского значения.

— Дорожная безопасность — одно из приоритетных направлений нашей работы. Сегодняшняя встреча — это возможность не только передать молодым сотрудникам профессиональный опыт, но и услышать конкретные предложения от тех, кто посвятил этой службе многие годы. В текущем году благодаря комплексу принятых мер удалось снизить количество ДТП. Отдельное внимание уделяется безопасности на трассах в зимний период. Так, 37 раз организовывалось сопровождение автомобильных колонн, в результате более 13 тысяч автомобилей были доставлены до пунктов назначения. За этими цифрами — безопасность тысяч людей, — отметил Багдат Какимов.

В завершение встречи ветеранам продемонстрировали специальную технику, которая сегодня находится на вооружении батальона патрульной полиции.

Для бывших руководителей дорожной полиции это была возможность увидеть, как изменилась служба, а для молодых сотрудников — еще раз убедиться: профессионализм, ответственность и готовность прийти на помощь остаются главными принципами полицейской службы независимо от времени и поколений.