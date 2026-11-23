Свыше 300 готовых к распространению свертков с психотропными веществами не дошли до наркопотребителей благодаря работе сотрудников управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области.

Очередное задержание проведено в Кокшетау. Оперативники задержали 36-летнего местного жителя, выполнявшего роль так называемого склад-фасовщика. При нем полицейские обнаружили свертки с психотропным веществом, а еще более 300 уже расфасованных доз — по месту его жительства.

Кроме того, в ходе обыска изъяты пластиковые емкости с синтетическим наркотиком, упаковочные материалы, электронные весы и записные книжки с координатами тайников. Все обнаруженные вещества направлены на экспертизу. По предварительным данным, общий вес изъятого превышает полкилограмма различных психотропных веществ.

Как установили полицейские, фигурант занимался незаконным распространением наркотиков около четырех месяцев. Сначала он работал закладчиком, а затем перешел на роль склад-фасовщика: получал партии нерасфасованного вещества, самостоятельно готовил дозы и оборудовал тайники, которые впоследствии передавались другим закладчикам. За свою незаконную деятельность мужчина получал оплату в криптовалюте.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности и возможные соучастники.