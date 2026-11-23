Около 700 старшеклассников Петропавловска встретились с одним из героев современной полиции. Три года назад инспектор батальона патрульной полиции УП г. Петропавловска Олег Головин спас женщину, оказавшуюся ночью в реке Есиль.

Была октябрьская ночь. Услышав крики о помощи, полицейский вошел в ледяную воду и, ориентируясь по фонарям и подсказкам людей на берегу, нашел горожанку среди камышей. Он помог ей выбраться и вывел на берег, после чего женщину доставили в больницу. Сам Олег Головин переоделся и продолжил службу. За этот поступок в 2024 году он был награжден Главой государства орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы.

Школьники познакомились с ним во время профориентационной встречи во Дворце молодежи. Заместитель начальника ДП СКО Абылгазы Габдуллин рассказал ребятам о возможностях службы, порядке поступления в учебные заведения МВД и востребованных специальностях в полиции.

Мальчишкам и девчонкам наглядно показали, что такое современная казахстанская полиция. Гости увидели выставку боевого снаряжения и показательное выступление бойцов СОБР, разнообразную автотехнику стражей порядка, включая бронированный автомобиль, на котором некоторые смогли даже прокатиться.

Особый интерес у подростков вызвал "четвероногий дрон" — робот-собака, способный проникать в труднодоступные и опасные места, отслеживать лица разыскиваемых в местах скопления людей и выполнять другие задачи. Также они увидели работу кинолога со служебной собакой. Атмосферу праздника дополнили концертные номера вокальной группы Культурного центра ДП СКО.

Но главное — школьники узнали о людях, для которых служба в полиции — это прежде всего призвание, ответственность за безопасность и благополучие граждан, готовность прийти на помощь в трудную минуту. Возможно, именно такие примеры вдохновят кого-то из старшеклассников в будущем связать свою жизнь со службой в полиции и встать на защиту Закона и порядка.