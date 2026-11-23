В Астане на базе воинской части 6636 Национальной гвардии МВД РК 170.

Молодые воины, прибывшие из Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, поклялись верно служить Родине и добросовестно исполнять воинский долг.

В торжественной церемонии приняли участие командование воинской части, родители и близкие военнослужащих. Командир воинской части Баглан Дошаманов поздравил молодых солдат с принятием присяги и пожелал им с честью выполнять возложенные на них обязанности перед Отечеством.

В рамках мероприятия военнослужащие продемонстрировали приемы рукопашного боя, показав свою физическую подготовку и боевое мастерство. Особую атмосферу церемонии создало исполнение традиционной песни, подарившее участникам мероприятия чувство патриотизма и гордости за свою страну.

Отметим, что после принятия военной присяги молодые военнослужащие в течение года будут проходить службу, исполняя возложенные на них обязанности по защите Отечества и обеспечению правопорядка.