Пожилые люди нередко становятся жертвами телефонных и интернет-мошенников. Злоумышленники используют доверчивость и тревогу за близких, чтобы завладеть их сбережениями.

Департамент полиции Актюбинской области предупреждает о пяти распространенных схемах обмана.

"Ваш родственник попал в беду". Мошенники сообщают о якобы произошедшем ДТП или задержании близкого человека и требуют деньги для решения проблемы.

"Ваши деньги под угрозой". Представляясь сотрудниками банка или полиции, злоумышленники убеждают перевести сбережения на так называемый безопасный счет.

"Замена счетчика". Под видом работников коммунальных служб мошенники просят сообщить SMS-код, получая доступ к личным данным и финансовым сервисам.

"Вам положена компенсация". Обещают дополнительные выплаты или перерасчет пенсии, выманивая данные банковских карт и коды подтверждения.

"Выгодные инвестиции". Предлагают вложить деньги в сомнительные проекты, обещая высокую и гарантированную прибыль.

Один из таких случаев произошел в Актюбинской области. 65-летнему пенсионеру позвонили неизвестные под предлогом установки счетчика и попросили продиктовать SMS-код. Позже лжесотрудники правоохранительных органов убедили мужчину перевести деньги на "безопасный счет". В результате он лишился 4 млн тг.

Полиция призывает граждан уделять больше внимания финансовой безопасности родителей и пожилых родственников.