В преддверии новогодних праздников в Астане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника-2026", направленное на обеспечение общественной безопасности и предупреждение незаконного оборота пиротехнических изделий.

Мероприятие продлится с 10 ноября 2026 года по 3 января 2027 года.

Сотрудники полиции взяли под контроль соблюдение требований законодательства в сфере оборота гражданских пиротехнических веществ и изделий. В рамках данной работы проверяются объекты предпринимательства, торгово-развлекательные центры, склады, а также другие места возможной реализации пиротехнической продукции.

По предварительным итогам оперативно-профилактического мероприятия выявлено два факта реализации пиротехнических изделий без соответствующих разрешительных документов. Нарушители привлечены к административной ответственности. Из незаконного оборота изъято 57 единиц пиротехнических изделий.

Кроме того, особое внимание уделяется безопасности детей. На сегодняшний день почти в 300 образовательных учреждениях столицы проведены разъяснительные беседы и лекции о правилах безопасного использования пиротехнических изделий, а также ответственности за их незаконное применение.

Общественная безопасность — общая ответственность. Чтобы праздничные дни прошли безопасно, соблюдайте требования законодательства и не подвергайте опасности свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье своих близких.