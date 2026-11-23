Иногда случайная остановка на дороге становится моментом, когда от чужого неравнодушия может зависеть человеческая жизнь. Около 6 часов утра на 49-м км автодороги Кокшетау — Атбасар сотрудники патрульной полиции Максат Сейсембаев и Бахтияр Кажияхметов, находившиеся на блокпосту, остановили автомобиль для проверки документов.

Однако во время проверки их внимание привлекла одна из пассажирок — пожилая женщина, которой внезапно стало плохо.

Увидев, что женщине необходима срочная помощь, полицейские не стали терять ни минуты. Они незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи и сопроводили автомобиль до больницы в поселке Зеренда, чтобы женщина как можно скорее оказалась под наблюдением врачей.

Позже выяснилось, что причиной ухудшения самочувствия стала острая сердечная недостаточность.

— Спасибо вам огромное за доброе сердце! Желаем вам семейного благополучия, легкой службы и крепкого здоровья! От всей нашей большой семьи спасибо вам! — поблагодарила полицейских дочь спасенной пожилой женщины.

За этими словами — искренняя признательность семьи, для которой помощь незнакомых людей стала особенно важной в трудную минуту.

В такие моменты особенно страшно за близких и дорогих сердцу людей. И очень важно, когда рядом оказываются те, кто не проходит мимо чужой беды, а готов протянуть руку помощи, даже если это не входит в привычный ход их службы.

Благодаря внимательности и оперативным действиям сотрудников полиции пожилая женщина была своевременно доставлена в медицинское учреждение.

Этот случай еще раз напоминает: за формой и служебными обязанностями стоят люди, которым не чужды сострадание и милосердие. Ведь порой несколько минут, вовремя замеченная беда и простое человеческое участие могут иметь огромное значение.