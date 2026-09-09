Сотрудники управления административной полиции совместно с управлением по координации профилактической работы и батальоном патрульной полиции управления полиции города Костаная провели профилактическую акцию для учащихся первых классов, посвященную безопасности на дорогах.

Мероприятие направлено на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках акции юные инспекторы дорожного движения выступили перед школьниками и в доступной форме рассказали о правилах безопасного поведения на дороге. Детям напомнили о значении дорожных знаков, сигналах светофора и правилах перехода проезжей части.

Особое внимание было уделено необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.

В завершение мероприятия школьникам вручили раскраски по ПДД и световозвращающие наклейки, которые помогут сделать их более заметными для водителей.

Полиция призывает родителей регулярно напоминать детям о правилах дорожного движения и личным примером формировать у них ответственное поведение на дороге.