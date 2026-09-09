"Продлите ЭЦП": полицейские предупреждают жителей СКО о новой схеме мошенничества

С первых дней сентября кибераферисты атакуют жителей Северо-Казахстанской области, используя новую “легенду”. Людям звонят якобы сотрудники ЦОН или eGov и сообщают о необходимости продления ключа ЭЦП, предлагая нажать на телефоне цифру 1 для согласия или цифру 3 для отказа.

Затем поступают звонки якобы от настоящих сотрудников упомянутых организаций. Они сообщают, будто из-за нажатой цифры был взломан личный кабинет человека и на его имя оформлен кредит. Чтобы защититься от него, мошенники предлагают оформить “зеркальный” кредит и перечислить деньги на “безопасный” счет — на самом деле счета, контролируемые злоумышленниками.

За последние дни преступники сделали около 20 таких звонков — это лишь те случаи, о которых граждане сообщили по номеру “102”. Зарегистрировано одно преступление по новой схеме: 44-летний житель одного из районов области, поверив аферистам, потерял 4 миллиона тенге. Других подобных фактов на данный момент не зарегистрировано. Благодаря разъяснительной работе полицейских многие жители распознают подобные уловки.

Тем не менее стражи порядка убедительно просят рассказывать об этой угрозе близким, в особенности пожилым людям. Важно знать: сотрудники ЦОН и eGov не имеют доступа к информации, составляющей банковскую тайну. Подобные звонки являются мошенническими.

За 8 месяцев в СКО зарегистрировано 389 интернет-мошенничеств — почти на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Подавляющее большинство — 248 фактов — связано с различными схемами, в которых злоумышленники убеждают людей брать миллионные кредиты.

Полицейские предлагают североказахстанцам вступать в группу в мессенджере WhatsApp, которую можно найти по QR-коду. В этой группе стражи порядка информируют пользователей о способах обмана и отвечают на вопросы.