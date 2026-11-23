Национальная гвардия МВД РК активизирует работу по внедрению искусственного интеллекта в служебную деятельность, цифровизации боевых задач и совершенствованию военной подготовки с использованием современных технологий.

Эти вопросы стали центральной темой VIII межведомственной научно-практической конференции, состоявшейся в Национальном университете обороны Республики Казахстан в Астане.

В мероприятии приняли участие представители Главного командования Национальной гвардии, руководители военных вузов, ученые и профильные специалисты.

Перед началом конференции участники ознакомились с недавно открытым современным учебным командным пунктом на факультете Национальной гвардии НУО. Объект предназначен для подготовки командиров оперативных бригад Национальной гвардии и оснащен цифровой системой поддержки принятия решений. Учебный командный пункт призван совершенствовать практические навыки будущих военных управленцев, обучать их анализу оперативной обстановки и принятию управленческих решений с использованием современных цифровых технологий. Гости оценили возможности нового объекта и его значение для военного образования и командирской подготовки.

В ходе научного форума были рассмотрены вопросы адаптации цифровых решений к повседневной деятельности воинских частей, повышения эффективности боевой подготовки и применения информационных технологий в системе управления войсками.

В частности, командир воинской части 5573 Жандар Аширбеков поднял вопросы использования цифровых технологий в боевом и всестороннем обеспечении силовых структур. Представители Главного командования Национальной гвардии Жасулан Капаков и Алимжан Ахметов выступили с докладами о цифровизации служебно-боевой деятельности и перспективах применения возможностей искусственного интеллекта.

Одной из наиболее обсуждаемых тем стало использование ИИ в системе военного образования. Кроме того, участники ознакомились с опытом внедрения программного комплекса QAZGRAMMA в деятельность правоохранительных органов и обсудили перспективы цифровизации военно-научных исследований.

К конференции в онлайн-формате также присоединились специалисты ряда военных и специальных учебных заведений страны. По итогам мероприятия состоялось обсуждение представленных докладов и рассмотрен проект итоговой резолюции.

Стоит отметить, что в настоящее время в Национальной гвардии уже применяются различные решения на основе искусственного интеллекта и цифровые системы. Так, в воинских частях проходит апробацию система видеокамер с элементами искусственного интеллекта, предназначенная для анализа эмоционального состояния военнослужащих. Кроме того, реализуются такие проекты, как E-Qamqorlyq, E-Nazar, Ulan Senim и “Ұсыныс алаңы”.