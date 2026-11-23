Министерство внутренних дел продолжает работу по обеспечению общественной безопасности и укреплению правопорядка в рамках принципа "Закон и Порядок".

Полиция проводит комплексную работу по предупреждению имущественных преступлений, выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к кражам.

С начала года количество краж в Казахстане сократилось на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 23,3% стало меньше квартирных краж, а количество краж скота снизилось на 6,7%. При этом повысилась раскрываемость обоих видов преступлений. За 10 месяцев по стране задержано более 9 тысяч человек, пресечена деятельность 1248 преступных групп.

В Таразе полицейские раскрыли квартирную кражу на крупную сумму. С заявлением о пропаже денег и золотых изделий в полицию обратилась 27-летняя местная жительница. По предварительным данным, злоумышленники подобрали ключ к входной двери, проникли в квартиру и похитили ценности. Общий ущерб составил более 17 миллионов тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых. Оба водворены в изолятор временного содержания.

Аналогичное преступление произошло в Туркестанской области, где преступники, воспользовавшись отсутствием дополнительных мер защиты, отжали пластиковое окно и совершили кражу, причинив потерпевшим крупный материальный ущерб. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу.

МВД призывает граждан ответственно относиться к сохранности своего имущества и соблюдать элементарные меры безопасности.

Гонки на городских улицах и опасные маневры - подобные нарушения не только создают угрозу для самих водителей, но и подвергают опасности других участников дорожного движения.

В МВД усилили работу по пресечению подобных фактов. С начала года полицейскими выявлено 411 случаев дрифта, из них 402 - на автомобилях и 9 - на мотоциклах. Все транспортные средства водворены на специализированные стоянки.

Наибольшее количество таких нарушений пресечено в городе Алматы - 142 факта, Туркестанской области - 45, Акмолинской и Актюбинской областях - по 30.

Кроме того, особое внимание уделяется борьбе с нарушением ночной тишины. Только с 13 по 18 ноября пресечено более 26 тысяч подобных правонарушений.

Незаконные граффити, надписи на фасадах зданий и порча общественных пространств - проблема, которая напрямую влияет на облик городов. Для борьбы с подобными нарушениями полицейские проводят профилактические рейды и разъяснительную работу с населением.

За неделю удалено 3 423 факта нанесения граффити. По выявленным нарушениям возбуждено 114 административных дел: 112 - за нарушение правил благоустройства и два - за осквернение зданий.

Особое внимание уделяется профилактике. Совместно с волонтерами проведено более 5 тысяч мероприятий, организовано свыше 8 тысяч разъяснительных бесед, распространено более 10 тысяч информационных брошюр.