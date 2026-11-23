За три дня ОПМ "Правопорядок" в области Жетысу пресечено более 1300 правонарушений
В области Жетысу подведены итоги трехдневного оперативно-профилактического мероприятия “Правопорядок”, направленного на обеспечение общественной безопасности, предупреждение правонарушений и укрепление правопорядка.
Всего за три дня сотрудники полиции пресекли 1346 административных правонарушений.
Особое внимание уделялось обеспечению безопасности в общественных местах, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и выявлению нетрезвых водителей.
В ходе мероприятия выявлено:
160 фактов распития алкогольных напитков и появления в общественных местах в состоянии опьянения;
133 факта нахождения несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей в установленное законом ночное время;
11 фактов мелкого хулиганства;
25 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения;
6 фактов управления транспортными средствами лицами, ранее лишенными права управления.
Кроме того, сотрудники полиции проверили 1929 лиц, состоящих на профилактическом учете. В Центр временной адаптации и детоксикации доставлено 89 человек.
В рамках ОПМ полицейские проводили усиленное патрулирование улиц, дворовых территорий, общественных мест и других участков, требующих повышенного внимания.
Главная задача подобных мероприятий — не только выявление нарушений, но и предупреждение преступлений, защита граждан и формирование культуры законопослушного поведения.
Полиция напоминает, что соблюдение общественного порядка, безопасность на дорогах и защита несовершеннолетних являются общей ответственностью каждого гражданина.
Принцип “Закон и порядок” — это основа безопасного общества, где соблюдение закона и уважение прав окружающих должны стать нормой повседневной жизни.
Работа по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности продолжается на постоянной основе.