В области Жетысу подведены итоги трехдневного оперативно-профилактического мероприятия “Правопорядок”, направленного на обеспечение общественной безопасности, предупреждение правонарушений и укрепление правопорядка.

Всего за три дня сотрудники полиции пресекли 1346 административных правонарушений.

Особое внимание уделялось обеспечению безопасности в общественных местах, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и выявлению нетрезвых водителей.

В ходе мероприятия выявлено:

160 фактов распития алкогольных напитков и появления в общественных местах в состоянии опьянения;

133 факта нахождения несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей в установленное законом ночное время;

11 фактов мелкого хулиганства;

25 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения;

6 фактов управления транспортными средствами лицами, ранее лишенными права управления.

Кроме того, сотрудники полиции проверили 1929 лиц, состоящих на профилактическом учете. В Центр временной адаптации и детоксикации доставлено 89 человек.

В рамках ОПМ полицейские проводили усиленное патрулирование улиц, дворовых территорий, общественных мест и других участков, требующих повышенного внимания.

Главная задача подобных мероприятий — не только выявление нарушений, но и предупреждение преступлений, защита граждан и формирование культуры законопослушного поведения.

Полиция напоминает, что соблюдение общественного порядка, безопасность на дорогах и защита несовершеннолетних являются общей ответственностью каждого гражданина.

Принцип “Закон и порядок” — это основа безопасного общества, где соблюдение закона и уважение прав окружающих должны стать нормой повседневной жизни.

Работа по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности продолжается на постоянной основе.