Кетамин, α-PVP и мефедрон: МВД задержало наркокурьеров
Министерство внутренних дел продолжает работу по противодействию незаконному обороту наркотиков.
В Алматы полицейские задержали 56-летнего местного жителя, у которого при обыске автомобиля и квартиры изъяли более 220 граммов психотропного средства кетамин.
В Шымкенте сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, у которого в ходе личного обыска изъяли синтетические наркотики общим весом около 500 граммов. По предварительным данным, молодой человек намеревался сбыть запрещенные вещества на территории города.
В Павлодаре сотрудники полиции задержали 32-летнюю женщину, у которой в ходе личного обыска изъяли почти 1,5 килограмма α-PVP и около 30 граммов мефедрона. Установлено, что подозреваемая нашла в социальных сетях предложение о работе наркокурьером и специально приехала из Алматы в Павлодар для сбыта запрещенных веществ.
За первую декаду ноября выявлено 56 наркоправонарушений, из них 35 преступлений.
За 10 дней задержаны 35 подозреваемых. В их числе:
19 человек - по фактам сбыта наркотиков;
3 - за хранение наркотических средств в особо крупном размере;
8 - за контрабанду;
3 - за незаконный оборот ядовитых веществ;
1 - за культивирование наркосодержащих растений;
1 - за пропаганду и рекламу наркотиков.
Из незаконного оборота изъято более 200 кг наркотических средств, в том числе 190 кг марихуаны, около 13 кг синтетических наркотиков и 4 кг гашиша.
Это почти полмиллиона условных разовых доз, распространение которых на территории страны удалось предотвратить. За каждой изъятой партией наркотиков - тысячи потенциально спасенных жизней и предотвращенных трагедий.
Министерство внутренних дел продолжит реализацию комплексных мер, направленных на создание надежного заслона на пути распространения наркотиков, а также на предотвращение вовлечения подрастающего поколения в наркосреду, представляющую угрозу здоровью и будущему нации.