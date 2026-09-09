Цифровые технологии помогают полиции раскрывать преступления в области Жетысу

В области Жетысу на системной основе проводится работа по обеспечению общественной безопасности и предупреждению правонарушений с применением современных цифровых технологий.

За 8 месяцев текущего года на территории области с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 281 преступление и выявлено 24 434 административных правонарушения.

В том числе инспекторами видеонаблюдения центра оперативного управления департамента полиции за указанный период оказано содействие в раскрытии 193 преступлений и выявлено 10 814 административных правонарушений.

Системы видеонаблюдения позволяют не только своевременно выявлять правонарушения, но и принимать превентивные меры, а также оперативно обеспечивать общественный порядок.

Кроме того, в целях совершенствования процесса приема обращений и сообщений граждан реализуется проект “Омниканальность”. В 2026 году зарегистрировано 542 обращения, из них 439 поступили через мобильное приложение “Закон и порядок”.

Активность граждан и возможности современных технологий позволяют оперативно реагировать на правонарушения и укреплять обратную связь между полицией и населением.

Также сотрудники центра оперативного управления на постоянной основе проводят работу по выявлению лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, и предупреждению возможных правонарушений с их стороны.

Полиция продолжает работу по обеспечению принципа “Закон и порядок”, сохранению общественной безопасности, а также защите прав и законных интересов граждан.