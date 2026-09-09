Полиция расследует дело о мошенничестве при организации поездки детей в Дубай в Астане

В Астане в полицию поступило коллективное заявление от родителей воспитанников кружка домбры.

По предварительным данным, 32-летний мужчина, войдя в доверие к родителям, пообещал организовать поездку воспитанников кружка в Дубай для участия в конкурсе. Под этим предлогом он получил от граждан денежные средства в различных размерах.

В настоящее время установлено 11 эпизодов завладения денежными средствами путем обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможная причастность других лиц.

Полиция напоминает: перед передачей денег необходимо убедиться в достоверности предоставленной информации, проверить документы и условия оказания услуг, а также не доверять обещаниям, не подтвержденным официальными документами. В случае возникновения сомнений рекомендуется обратиться в полицию по номеру "102".