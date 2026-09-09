Кнопки SOS в Павлодаре помогают полиции оперативно реагировать на обращения граждан

Важным элементом системы безопасности, предназначенным для быстрого вызова помощи в экстренных ситуациях, являются кнопки SOS, позволяющие оперативно реагировать на происшествия и обеспечивать общественный порядок.

С помощью встроенной видеокамеры осуществляется видеосъемка, а встроенные динамики позволяют сотруднику полиции поддерживать аудиосвязь с гражданином.

В Павлодаре в 20 местах установлены специальные тревожные кнопки SOS для экстренного вызова полиции в местах отдыха и массового скопления людей. В случае возникновения противоправных действий или чрезвычайных ситуаций граждане могут, нажав кнопку устройства, практически мгновенно связаться с сотрудником полиции центра оперативного управления.

С начала текущего года на кнопки SOS поступило 29 обращений от жителей региона.

Основные вызовы связаны с административными правонарушениями. Среди них — нарушение тишины, нахождение граждан в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, выброс мусора, нарушения правил дорожного движения и другие правонарушения.

С нарушителями проводится профилактическая работа, также принимаются меры административного характера.

Полицейские призывают горожан незамедлительно сообщать в полицию, если вы стали свидетелями преступления или правонарушения, заметили подозрительного человека либо водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Использование таких устройств позволяет в максимально короткие сроки обеспечить безопасность и спокойствие граждан.