Более двух тысяч наркоправонарушений пресечено в ходе ОПМ "Қарасора - 2026"

В МВД подведены предварительные итоги оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора - 2026".

Шуская долина занимает обширную территорию площадью свыше 60 тыс. га и привлекает внимание наркопреступников. Кроме того, предпесковые зоны южных регионов страны создают благоприятные условия для культивирования наркосодержащих растений.

В этой связи для эффективного выявления и пресечения фактов незаконного оборота наркотиков в указанные регионы стягиваются силы и средства, задействованные на данную операцию. При этом активно применяются летательные аппараты, авиация и космический мониторинг.

За три месяца республиканской операции пресечено более двух тысяч наркоправонарушений, ликвидировано четыре ОПГ, не допущено в оборот 21 тонна наркотиков.

Зарегистрировано 256 фактов культивирования наркосодержащих растений, уничтожены десятки наркоплантации. В жилых массивах ликвидировано 25 фитолабораторий, оборудованных для искусственного выращивания наркосодержащих растений.

Оперативно-профилактическое мероприятие продолжается.