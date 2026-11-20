Будущие юристы и криминалисты ВКУ имени С. Аманжолова познакомились с работой подразделений департамента полиции ВКО. Экскурсия прошла в рамках дуального образования. В ней приняли участие студенты специальностей "Юриспруденция", "Судебно-прокурорская деятельность" и "Химическая криминалистическая экспертиза".

С будущими специалистами встретился заместитель начальника ДП Казбек Такжанов. Он рассказал об основных направлениях деятельности органов внутренних дел и особенностях службы. Сотрудники Следственного управления и управления дознания познакомили студентов с особенностями расследования уголовных дел, проведением следственных действий и сбором доказательств.

Криминалисты продемонстрировали содержимое криминалистического чемодана и инструменты, используемые для обнаружения, фиксации и изъятия следов на местах происшествий. В Центре оперативного управления студенты узнали, как ведется круглосуточный мониторинг обстановки, работают камеры видеонаблюдения и координируются наряды полиции.

О цифровых технологиях в работе правоохранительных органов рассказали сотрудники управления цифровизации и искусственного интеллекта. Они также продемонстрировали роботизированную собаку, ее функциональные возможности и перспективы применения при выполнении специальных задач.

Студенты также посетили музей департамента полиции, где познакомились с историей становления и развития органов внутренних дел региона.

Экскурсия позволила участникам увидеть работу полиции с разных сторон — от расследования уголовных дел и криминалистики до современных цифровых технологий. Для будущих специалистов это возможность лучше представить свою профессию не только в теории, но и на практике.