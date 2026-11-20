На канал "102" поступило сообщение от законного представителя о пропаже 11-летнего мальчика. Как выяснилось, поздно вечером после ссоры с родными ребенок ушел из дома.

На вызов незамедлительно прибыли сотрудники полиции. К поисковым мероприятиям подключились специалисты Центра кинологической службы ДП города Астаны. В поиске участвовал служебный пес Феликс под руководством кинолога Аслана Елтая.

Благодаря профессиональным навыкам четвероногого напарника мальчика удалось обнаружить в подвальном помещении жилого дома.

За этим результатом стоит специальная подготовка, которой уделяется особое внимание в кинологической службе.

Феликсу семь лет. Это немецкая овчарка, полное служебное имя которой — "Созвездие столицы Феликс". Он специализируется на поиске людей по запаховому следу: благодаря тонкому обонянию собака способна обнаруживать и отрабатывать след, помогая установить местонахождение разыскиваемого человека.

С начала года с участием Феликса отработано 18 поисковых фактов. Его навыки применяются не только при розыске без вести пропавших граждан, но и при раскрытии различных правонарушений.

Этот случай еще раз показывает, насколько важна работа кинологической службы в системе полиции. За каждым успешным поиском стоят профессионализм сотрудников, специальная подготовка и преданность служебных собак своему делу.