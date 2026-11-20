В Туркестанской области состоялась встреча, направленная на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

В мероприятии, проведенном в общеобразовательной школе № 20 имени Сакена Сейфуллина Сайрамского района, приняли участие сотрудники полиции во главе с начальником отдела общественной безопасности районного управления полиции Азаматом Сарсенкуловым, а также представители отдела образования и прокуратуры.

В ходе встречи около 500 школьникам разъяснили вопросы профилактики подростковой преступности, наркозависимости, интернет-мошенничества и бытового насилия.

Сотрудники полиции подробно остановились на последствиях нарушения закона и мерах правовой ответственности несовершеннолетних. Кроме того, школьникам дали рекомендации по соблюдению личной безопасности и предостерегли от сомнительных предложений.

Полиция продолжит работу по повышению правовой грамотности подростков и предупреждению правонарушений в рамках проведения подобных профилактических мероприятий.