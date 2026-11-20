В Туркестанской области местную жительницу привлекли к ответственности за незаконный выброс бытовых отходов.

Инцидент произошел в селе Карамуpт Сайрамского района.

Полицейские установили, что 34-летняя жительница сбрасывала бытовой мусор в неустановленном месте. Нарушение было зафиксировано на видеожетон сотрудника полиции.

В ходе проверки выяснилось, что это не первый случай и женщина занималась этим более месяца. За это время общий объем незаконно выброшенных бытовых отходов превысил одну тонну.

По данному факту в отношении женщины приняты административные меры. Также загрязненную территорию полностью очистили, а собранный мусор вывезли.

Полиция напоминает гражданам, что защита окружающей среды — общая обязанность каждого. Выброс отходов в неустановленных местах не только загрязняет окружающую среду, но и является нарушением закона.