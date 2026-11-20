С 16 по 18 ноября на территории Атырауской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад", направленное на предупреждение, выявление и раскрытие фактов краж скота, а также установление лиц, причастных к данным преступлениям.

В ходе мероприятия полицейские проверили более 200 автотранспортных средств, 91 объект по реализации скота и мясной продукции, а также 369 крестьянских хозяйств.

В ходе проверок изъяты 2 единицы охотничьего оружия, не зарегистрированного в органах внутренних дел. За нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия виновные лица привлечены к административной ответственности.

Кроме того, выявлено 11 фактов перевозки скота и мясной продукции без соответствующих документов, а также около 70 фактов бесконтрольного выпаса сельскохозяйственных животных. По всем выявленным нарушениям приняты соответствующие меры.

Сотрудники полиции на постоянной основе продолжают профилактическую работу, направленную на предупреждение краж скота, обеспечение сохранности сельскохозяйственных животных и недопущение правонарушений.